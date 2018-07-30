Сегодня, 10:30

В Москве прошел фестиваль Park Live, на котором своим неординарным выступлением поразила британская группа Massive Attack.

Как оказалось, музыканты из Massive Attack заставили зрителей разгадывать политические головоломки, находящиеся за их спиной на экране во время выступления. Известно, что видеоряд содержал различные социально-политические лозунги, поэтому зрителям сложно было отгадать правильный ответ. Некоторым пришлось ломать голову, думая над смыслом представленных фраз.

Исполнение первой песни было дополнено стенограммами секретных спецслужб о захвате террористов, а вторую композицию разбавили предвыборными обещаниями кандидатов. В демонстрационном материале были показаны флаги разных стран, освещенные СМИ важные политические мероприятия и происшествия.

Особенно жители столицы обратили внимание на заметку о встрече Путина с Трампом в Хельсинки. Слушатели удивились такому выступлению, но практически сразу же провели параллель между открывшейся недавно выставкой Бэнкси, который прославился своими работами, посвященными остросоциальными работами. Его выставка, к слову, открылась рядом с фестивалем Park Live.

Неизвестно, что именно подразумевали под своим выступлением Massive Attack, но удивить, и даже шокировать зрителя им удалось.

Напомним, Massive Attack удалились из Facebook из-за того, что Cambridge Analytica собирала незаконно данные пользователей.