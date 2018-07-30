«Полный треш»: Клип о Новосибирске Ярославны Колес и украинца шокировал пользователей

Сегодня, 09:35

Украинский рэпер Kastiel’ и треш-певица Ярославна Колес выложили на YouTube совместную работу «Город затих». Клип получился в стиле Колес – «адский».

Обыватели сети уже успели высказаться по поводу работы украинца и сибирячки – по их мнению, это «полный треш». Клип о Новосибирске Ярославны Колес и украинца Kastiel’ шокировал пользователей, поскольку полноценной видеоработой это назвать сложно.

Исполнители решили сэкономить на декорациях и студии, поэтому практически все действия в «Город затих» проходили в Новосибирском зоопарке. Конечно, в клип попал ночной город и MARRIOTT Hotel, но никакие дорогие апартаменты не смогли спасти видеоработу – уж очень тяжело дается прослушивание трека человеку, у которого есть минимальный музыкальный слух.

Пользователей рассмешил образ эдакой «стервы», которую играет треш-певица. Надев солнцезащитные очки и снявшись на фоне дорогих авто, певица всерьез считает, что ей удалось вжиться в образ. Ко всему она «добила» вокализом на фоне витрины с бриллиантами.

Обычно Ярославну критикуют за отсутствие голоса и слуха, но дует с украинским репером из Хмельницкого принес свои плоды – юзеры просматривали ролик с улыбками и смешными комментариями, а не как обычно – с оскорблениями.

Отметим, что текст писал Kastiel’, а сценаристом клипа была Ярославна. Неизвестно, воспринимают ли всерьез свою деятельность исполнители или просто дурачатся. Однозначно эту музыку нормально воспринимать нельзя, но шутки ради можно разок взглянуть.