Шакира и Малума устроили горячие танцы на пляже

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Шакира находится в превосходной форме, что и подтвердил очередной клип.

Премьера совместного клипа Шакиры и Малумы «Clandestino» состоялась 27 июля 2018 года. Это уже их третья работа, и мужу Шакиры футболисту Жерару Пике, который, к слову, запретил жене снимать в своих клипах других мужчин, но видимо сделал исключение, не о чем беспокоиться. В данной работе певица показана на пляже в наряде, который выгодно подчеркивает ее фигуру и формы, несмотря на две беременности, а во второй локации она находится в клетке и танцует там горячие танцы, рядом находится Малума. Режиссером этого клипа выступил Жауме де Лагйуаной. И его работу нельзя недооценивать. Напряженная атмосфера передана с особой точностью, а жаркие танцы Шакиры в парео, которые они устроили на пляже, завораживают зрителя в первого движения.



Ранее сообщалось, что Шакира выложила в сеть фото в леггинсах из зала. Многие поклонники подметили, что с фигурой звезды стало что-то не так. Сначала испаноязычные фанаты сообщили, что у Шакиры в этой одежды специфическая форма попы, то есть квадратная, а потом и другие поклонники подхватили их наблюдение.