«Хотели поймать хайп»: Лидер группы «Чайф» объяснил бойкот «Нашествия»

Сегодня, 18:30

Украинские группы массово отказались приезжать на фестиваль из-за привлечения Минобороны России. Первой высказалась «Пошлая Молли», ее примеру последовала Монеточка и другие коллективы.

Владимир Шахрин, лидер легендарной группы «Чайф», объяснил скандальный бойкот «Нашествия» из-за участия в организации фестиваля Минобороны. По мнению музыканта, все отказавшиеся хотели поймать хайп, не более того. Шахрин подчеркнул, что первыми заявили об отказе три группы из Украины, которые ранее неоднократно выступали в России. Их инициатива связана с тем, что «дома порвут», то есть имеется политическая основа отказа.

Министерство обороны намерено сделать выставку орудия на фестивале «Нашествие» и Шахрин уверен, что это вменяемая инициатива. Ранее подобные скандалы уже возникали. К примеру, в 2015 году Андрей Макаревич заявил о несовместимости рок-н-ролла и патриотического воспитания.

Впервые «Нашествие» провели в 1999 году в честь первой годовщины открытия знаменитого «Нашего радио», именно эта компания является главной поддержкой мероприятия. С 2004 года фестиваль проводят в Тверской области. В 2018 году году «Нашествие» пройдет в период с 3 по 5 августа на том же месте: Конаковский район, Большое Завидово.