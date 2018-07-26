«Пафосный облом»: Фанаты осудили отказников «Нашествия»

Ансамбль Минобороны также отказался выступать на фестивале. Поклонники считают, что общество негативно оценит действия российских музыкантов.
В социальных сетях неоднозначно восприняли новость об отказе российских исполнителей от участия в «Нашествии». Фанаты осудили отказников, которые спустя 5 лет пения на сцене фестиваля решились осмотреться по сторонам. Об этом во всеуслышание заявляют пользователи социальных сетей.
Подчеркивают россияне, что силовики вербуют себе контрактников на мероприятии, проводят скрытый отбор после развлечений (тир, борьба, силовые упражнения). В списке тех, кто решился отказаться от участия значатся «Порнофильмы», «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли», Distemper и к ним присоединилась еще певица «Монеточка».
Также люди негативно отзываются о сотрудничестве Минобороны и «Нашествия», поскольку вид военных не располагает на прослушивание рок-композиций любимых исполнителей.