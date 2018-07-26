«Пафосный облом»: Фанаты осудили отказников «Нашествия»

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Ансамбль Минобороны также отказался выступать на фестивале. Поклонники считают, что общество негативно оценит действия российских музыкантов.

В социальных сетях неоднозначно восприняли новость об отказе российских исполнителей от участия в «Нашествии». Фанаты осудили отказников, которые спустя 5 лет пения на сцене фестиваля решились осмотреться по сторонам. Об этом во всеуслышание заявляют пользователи социальных сетей.

«Вдруг, ни с того ни с сего некоторые группы заметили, что нашествие сотрудничает с Минобороны. Смешно. Минобороны с фестивалем сотрудничает уже пять лет», - написали юзеры.

Подчеркивают россияне, что силовики вербуют себе контрактников на мероприятии, проводят скрытый отбор после развлечений (тир, борьба, силовые упражнения). В списке тех, кто решился отказаться от участия значатся «Порнофильмы», «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли», Distemper и к ним присоединилась еще певица «Монеточка».

«Групповое решение пришло почему-то только накануне выступления. Их фанаты уже билеты купили. Многие специально на своих любимцев посмотреть. А тут за неделю бац и гражданская позиция сформировалась, Пафосный облом», - подчеркивают юзеры в Сети.

Также люди негативно отзываются о сотрудничестве Минобороны и «Нашествия», поскольку вид военных не располагает на прослушивание рок-композиций любимых исполнителей.