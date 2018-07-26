Сегодня, 10:11

Бранимир Паршиков не стал дискутировать о Минобороны и просто решил «продинамить» фестиваль, уверенны поклонники.

Рок-бард из Волгограда не поедет на «Нашествие». Об этом он заявил в интервью. Причиной отказа от прибыльного и эмоционально насыщенного мероприятия стали утюги и плойки. Из-за бытовой техники Бранимир Паршиков готов пожертвовать признанием и общением с аудиторией.

«Я - Бранимир и делаю официальное заявление. Меня напрягает на фестивале «Нашествие» нашествие бытовой техники. Я туда выступать не поеду», - сообщил музыкант.

По его словам, Минобороны не причем, реальной проблемой для него стали фены, пылесосы, кухонные комбайны и электрические чайники, которые в повседневной жизни приносят ему много хлопот. Отказ от выступления на фестивале сильно не отразится на его кармане, уверенны фанаты. У Бранимира Паршикова запланированы выступления в Брянске, Могилеве и Гомоле.