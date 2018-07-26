«Уже не скорбит»: Вдова Олег Яковлева снялась в клипе Григорьева-Апполонова

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Видеокомпозиция на песню «Я и ты» приурочена к годовщине со дня смерти знаменитого артиста.

Александра Куцевол, вдова бывшего участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева, снялась в музыкальном клипе Григорьева-Апполонова. Женщина приняла участие в проекте, посвящённом годовщине смерти её супруга. Песню для клипа написал его друг Сергей Григорьев-Апполонов, выступающий сейчас под псевдонимом Grey Wiese. Куцевол в кадре появилась впервые за последний год.

После смерти Яковлева она почти не появлялась на публике. Поклонники решили, что Куцеол уже не скорбит, ведь не только начала вести активную светскую жизнь, но и сниматься в клипах. Как известно, Григорьев-Апполонов посвятил данную композицию не только своему другу, но и памяти сестры Юлии, трагически погибшей примерно в одно время с Яковлевым. Проникновенная песня уже завоевала большую популярность среди российских и зарубежных слушателей.