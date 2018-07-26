Сегодня, 08:09

Просто «в кармане будет меньше одной Монеточкой». И ничего страшного.

Юрий Лоза прокомментировал отказ ряда групп участвовать в «Нашествии». По его мнению, это не проблема для фестиваля. Одни не приедут, вместо них с радостью прибудут другие.

Групп, желающих принять участие в «Нашествии», хоть отбавляй. Организаторы были вынуждены дать отказ более чем 100 исполнителям. Просто слегка изменится состав участников и всё.

Лоза не может понять протеста рокеров, отказавшихся участвовать в фестивале из-за «пацифистских убеждений». Никто из них так внятно и не пояснил, против чего конкретно они протестуют.

Исполнитель не видит проблем с Минобороны. Если этому ведомству и фестивалю выгодно сотрудничество, это нормально. Приезжайте и пойте.

Помимо того, музыкант убеждён, что русский рок в качестве явления прекратил своё существование в 1980 году.

Занятно, что в числе «отказников» по пацифистским соображениям группы «Элизиум» и «Порнофильмы». Они участвовали в проводимом на Украине фестивале. Там проводился сбор средств на АТО. Не ладится как-то с пацифизмом.

Рокер Сергей Галанин вообще высмеял отказавшихся участвовать в «Нашествии». Он назвал их действия «цепной реакцией дураков».