«Цепная реакция дураков»: Галанин высмеял отказ ряда групп от участия в «Нашествии»

Сегодня, 19:04

Фронтмэн «СерьГи» дал резкий комментарий отказу ряда групп от участия в предстоящем фестивале. Он высказался кратко.

Галанин сообщил, что, по его мнению, это «цепная реакция дураков». Так рок-музыкант высмеял отказ ряда посредственных групп от участия в «Нашествии».

Разные Монеточки, «Порнофильмы» и Гречки не могут прославиться своими выступлениями. Чего бы не попробовать поднять свои рейтинги путём отказа участвовать в «Нашествии». Ранее-то про них почти никто и не знал, сообщил Галанин.

Однако, продолжил рокер, в этом есть и положительный момент. Они, сами не желая того, сделали фестивалю хорошую рекламу. Значит «моща» там будет, а «проходняки» не станут занимать сценическое время.

Танки и другая техника на «Нашествии» также интересны многим любителям этого фестиваля. В этот раз будет обязательно показано что-нибудь новенькое.

Галанин считает, если у рок-исполнителя есть мысли, он должен показывать их в своём творчестве. Всё остальное – не более, чем позёрство.

Знатоки рок-музыки напомнили, среди «отказников» - «Порнофильмы» и «Элизиум». Они принимали участие в фестивале на Украине, в ходе которого был организован сбор средств «для участников АТО». Куда они пошли – вопрос. Но группы громко распевали в честь тех, кто уничтожает жителей Донбасса.

Макаревич, напротив, решил поддержать «отказников» и сказал почему.