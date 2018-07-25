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Подтянутый певец, исполнивший в 1993 году «Морячку», порадует всех гостей мероприятия, уверены пользователи соцсетей.

4 августа Олег Газманов выступит на концерте на День города в Рязани. Активные жители утверждают, что готовы встретить любимого артиста и уже предвещают огромный успех мероприятию.

Заместитель главы администрации города Елена Сорокина подтвердила слухи о приезде знаменитого исполнителя. Торжественная часть пройдет днем в городе, а в 21:00 на площади Ленина жителей поздравит заслуженный артист РФ Олег Газманов.