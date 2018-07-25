Noize MC раскрыл секрет успеха на «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

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Артист признался, что искусство ради славы не может сделать человека знаменитым.

Известный музыкант Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, посетил конкурс молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», где в преддверии следующего этапа состязаний на фестивале «Нашествие» раскрыл секрет своего успеха. В частности, он порекомендовал начинающим артистам не бежать за славой, а получать удовольствие от того, что они делают. Он отметил, что на эту мысль перед приездом на мероприятие его натолкнуло творчество уличного художника Бэнкси, чьи работы недавно выставлялись в Москве. Одна из из его композиций говорит о том, что искусство ради знаменитости никогда не сделает человека знаменитым.

Как известно, в полуфинал «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» прошли уже 25 конкурсантов. Сегодня жюри выяснит, кто из Северо-Кавказского ФО попадёт в следующий этап. После этого состоятся концерты в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове. Всего 50 артистов представят свои работы на «Нашествии», где и определят финалистов конкурса.

Ранее мы писали, что Юрий Дудь поддержал «Порнофильмы» за отказ от участия в «Нашествии».