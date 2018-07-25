Вместо бойкота Бледный предложил открыть «пункт записи в ЛГБТ» на рок-фестивале

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Рокер не поддержал рок-группы, которые объявили, что не примут участие в одном из крупнейших фестивалей страны.

Фестиваль «Нашествие» уже давно сотрудничает с Министерством обороны. Силовики выставляют образцы военной техники, которые желающие могут не только детально рассмотреть, но и полазить по ним. Есть также призывные пункты для желающих стать «контрактниками».

Рок-исполнители уже неоднократно выражали свое недовольство соседством с силовиками и отказывались выступать на фоне танков по идейным соображениям.

Но лидер группы «25/17» Андрей Позднухов (Бледный) заявил, что примет участие не только в «Нашествии», но и в любом другом мероприятии, независимо от того, что «будут говорить об этом патриотически упоротые». На своей странице в Facebook Бледный написал: «Танки на рок-фестивале — это, конечно, странно. Учитывая лозунг Sex, Drugs & Rock’n’Roll, логичнее было бы открыть на фестивале публичный дом и раздавать наркотики». А на месте призывных пунктов Бледный предложил открыть «пункт записи в ЛГБТ». Он подчеркнул, что ему «плевать на танки» и «на любые движухи», где ему пытаются указывать, что думать и говорить.

В этом году для бойкота, вслед за Андреем Макаревичем, Юрием Шевчуком и Борисом Гребенщиковым, созрели Lumen, Элизиум, Йорш и Пошлая Молли. Артисты считают, что там, где звучит музыка, не может быть места оружию, а если военные хотят таким образом объяснить людям, что делает оружие, то пусть бы лучше «развесили рядом с ними окровавленные бинты, кишки, мозги, слезы матерей, выкопали бы братские могилы», - считает Дмитрий Спирин, лидер группы «Тараканы!».

Фестиваль проходит ежегодно уже 19 лет. В этом году он пройдет в селе Большое Завидово Тверской области с 3 по 5 августа.