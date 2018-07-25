«В недоумении»: Лидер «Тараканов» осудил организаторов «Нашествия»

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Дмитрий Спирин нейтрально отнесся к обеим сторонам конфликта, но сам недоволен результатом организации мероприятия.

Музыканты раскритиковали «старый» сценарий проведения фестиваля «Нашествие» с участием представителей Минобороны РФ. Лидер «Тараканов» осудил организаторов мероприятия. Однако он не выразил четкой позиции в адрес артистов, которые отказались выступать на сцене под эгидой силовиков. Например, певица Монеточка отказалась петь в таких условиях.

«Мы в группе «Тараканы» пребываем в невероятном недоумении последние пять лет, сколько существует это сотрудничество. Нигде в мире мы о таком даже не слышали», - рассказал Спирин.

В свою очередь он не стал осуждать или поддерживать не желающих выступать. Воздержался и от колких комментариев в адрес коллег по цеху.