«В недоумении»: Лидер «Тараканов» осудил организаторов «Нашествия»

Дмитрий Спирин нейтрально отнесся к обеим сторонам конфликта, но сам недоволен результатом организации мероприятия.
Музыканты раскритиковали «старый» сценарий проведения фестиваля «Нашествие» с участием представителей Минобороны РФ. Лидер «Тараканов» осудил организаторов мероприятия. Однако он не выразил четкой позиции в адрес артистов, которые отказались выступать на сцене под эгидой силовиков. Например, певица Монеточка отказалась петь в таких условиях.
В свою очередь он не стал осуждать или поддерживать не желающих выступать. Воздержался и от колких комментариев в адрес коллег по цеху.