Noize MC опубликовал клип из екатеринбургского трамвая

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Съемки происходили после «Ночи музыки». Без жертв не обошлось: общественный транспорт лишился одного окна.

Популярный рэп-исполнитель Noize MC опубликовал новый клип, который был снят в трамвае Екатеринбурга после выступления исполнителя на фестивале «Ночь музыки». После этого концерт Noize MC продолжился на площадке екатеринбургского трамвая, который колесил по ночному городу.

Вход на закрытую мини-вечеринку был строго по пригласительным билетам, однако горожан это не устроило, а потому многие пытались прорваться на веселое мероприятие незаконно. Несколько отчаянных парней в попытке пробраться в трамвай через окно разбили в нем стекло. Съемки обеспечило агентство Red Pepper Film.

В ролик вошли кадры с разбивающимся окном, беседа с правоохранителем, веселье толпы и пожилая женщина, которая интересуется: «идёт ли трамвай до улицы Пионерской?»