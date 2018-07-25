Эгоизм: Лидер Casual о бойкоте «Нашествия»

Сегодня, 16:09

Ранее пять музыкальных коллективов разных направлений отказались выступать на милитаризированном фестивале из соображений пацифизма.

Лидер группы Casual Алексей Яшин, говоря о бойкоте фестиваля «Нашествие», рассказал, почему группа согласилась участвовать в мероприятии. Несмотря на ежегодный конфликт и стычки с организаторами «Нашествия», музыканты не могут игнорировать своих фанатов. Яшин сообщил, что каждый год в преддверии мероприятия им приходят сотни сообщений от самых преданных поклонников, они съезжаются из разных уголков страны, чтобы послушать любимые песни вживую, а потому участники Casual не могут их предать.

Он считает, что отказ групп от участия выглядит как эгоизм в угоду идеологии, которой у них нет. Бороться «за мир» нужно другими методами: помогать людям, менять что-то в правительстве, просвещать людей о религиозных и расовых различиях, а отказываясь петь, они лишь демонстрируют неуважение к поклонникам. Алексей считает, что лишь сильная страна и мощная армия позволяют гражданам заниматься музыкой, проживать в свободном и независимом государстве и чувствовать сильный тыл. Организаторы фестиваля «Нашествие» столкнулись с большими проблемами из-за нарушения договоренностей, а потому им следует попытаться найти компромисс со всеми группами.

Также Яшин предложил столь принципиальным пацифистам отказаться от участия в «Доброфесте», который проводится и на военном аэродроме.