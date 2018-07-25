Макаревич поддержал протест отказавшихся участвовать в «Нашествии» групп

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Об этом он сообщил в интервью для «Говорит Москва». Певец против того, чтобы рок-музыка соседствовала «с войной».

Он полагает, эти явления не просто противоположны, а диаметрально. Макаревич считает, что у каждого убеждённого рок-исполнителя должны быть взгляды пацифиста.

Он считает то, что в «Нашествии» принимает участие Минобороны, является в корне неуместным. Взгляды групп, отказавшихся от участия в нём, и его мировоззрение полностью совпадают.

Ряд групп в качестве условия своего выступления на «Нашествии» выдвигали требование отказаться от привлечения Минобороны к участию в фестивале. Этого не произошло.

Среди «отказников» и певица Монеточка, ранее сообщавшая, что будет выступать на «Нашествии».

В то же время пацифисты не поинтересовались мнением зрителей фестиваля. Как те относятся к тому, что в перерывах между исполнителями могут ознакомиться с новинками боевой техники или принять участие в патриотических акциях.