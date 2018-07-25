Выпускница ВШЭ подсчитала уникальность текстов Земфиры

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Причиной исследования словарного запаса стала критика рокерши в адрес молодых исполнительниц.

Выпускница ВШЕ Алеся Мароховская подсчитала количество уникальных слов, которые певица использовала в последних четырех выпущенных альбомах: «Раскраски для взрослых», «Звезды только ночью», «Выживут только влюбленные» и «Жить в твоей голове». Согласно результатам анализа, уникальность текстов Гречки составляет всего 38,8%, у Земфиры значение немного выше – 41,1% неповторяющихся слов. У Монеточки показатель разнообразия выше, чем Земфиры – ее тексты песен уникальны на 57,23%, а наиболее разнообразны с точки зрения лексики песни Дианы Арбениной - 59,5%.

Эти данные частично совпадают с мнением одного из музыкальных изданий. Их рейтинг уникальности возглавила группа «Калинов мост». За ним следует «Гражданская оборона», а на третьем месте оказалась «Алиса». Репертуар Земфиры оказался одним из самых бедных на слова. Ее уникальность немного выше, чем у Ваенги и группы Ленинград, которые завершают список.