Вадим Самойлов объяснил, почему поедет на «Нашествие»

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Вадим Самойлов, бывший лидер группы «Агата Кристи», объяснил, что «наша армия тоже против войны», поэтому он поедет на фестиваль «Нашествие». Такой вот оксюморон. Буквально, «пчелы против меда».

Самойлов сказал, что он доволен участием министерства обороны в молодежной политике. И стоящая буквально на концертной площадке военная техника его не раздражает. На заявление солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова, что «музыка против войны» Самойлов как раз и ответил своей фразой, что российская армия против войны тоже.

Панк-группа «Порнофильмы» 2 месяца назад предварительно давала свое согласие на участие в «Нашествии». Организиторы пообещали им, что никакой милитаристской тематики не будет. Но когда впоследствии выяснилось обратное, что министерство обороны напрямую участвует в проведении фестиваля, «Порнофильмы» отказались от участия в нем.