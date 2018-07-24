Дудь одобрил «Порнофильмы» за отказ от участия в «Нашествии»

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Журналист и видеоблогер Юрий Дудь обрадовался и одобрил принципиальное решение, когда узнал, что в этом году группа «Порнофильмы» снова отказалась принимать участие в музыкальном фестивале «Нашествие».

В прежние годы группа также отказывалась от участия в «Нашествии» из-за тесной связи организаторов фестиваля с министерством обороны РФ. В этом году после переговоров с организаторами, которые заверили в отсутствии милитаристской направленности нынешнего фестиваля, группа дала свое предварительное согласие на участие. Но в результате последней информации последовал очередной отказ «Порнофильмов» от участия в «Нашествии», о чем заявил лидер группы Владимир Котряров.

«Порнофильмы» - российская музыкальная группа, играющая в стиле панк-рок, из города Дубна.

По той же причине отказалась участвовать в «Нашествии» рок-группа «Элизиум», о чем сообщил бас-гитарист и лидер группы Дмитрий Кузнецов.