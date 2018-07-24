Известная певица Мел Би заявила о воссоединении со Spice Girls

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Артистка даже пообещала «затащить» в оригинальный состав Викторию Бекхэм.

Бывшая участница Spice Girls Мел Би, полное имя Мелани Браун, заявила о воссоединении с остальными оригинальными участницами легендарного коллектива.

Известная певица рассказала, что вообще не существует сомнений, связанных с тем, что Spice Girls выступят в оригинальном прежнем составе. Мел Би заявляет, что все певицы в коллективе сёстры. Вместе артистки прошли «удивительный и замечательный путь» и сейчас они «возвращаются».

Также Мел Би высказалась о нежелании Виктории Бекхэм воссоединиться со Spice Girls. По словам певицы, с Викторией тяжело, но певицы её «затащат».

Spice Girls была образована в 1994 году, но распалась уже в 2000 году.