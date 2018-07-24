Сестры из Красноярска засветились на кастинге шоу «Голос»

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Девушки дуэтом исполнили отрывок песни и провели краткий экскурс по самым красивым и значимым местам их родного города.

Организаторы шоу «Голос» опубликовали первый репортаж с прослушивания 7-го сезона телепроекта, в котором будущие участники немного рассказали о себе и о своем родном городе. Сестры из Красноярска Радмира и Софья Мантулины засветились на кастинге шоу. Девушки исполнили отрывок песни, а затем в кратком интервью рассказали о местах, которые стоит посетить в Красноярске. Они вспомнили заповедник «Столбы», часовню Параскевы Пятницы, которую все видели на купюре номиналом 10 рублей.

Девушки участвовали в очном кастинге в Москве, куда пригласили певцов по результатам заочного отбора по отправленным заявкам. Результаты прослушивания держат в тайне. Выход нового сезона популярного музыкального конкурса «Голос» ожидается в сентябре 2018 года.