Сегодня, 09:15

Российского хип-хоп исполнителя уличили в плагиате музыкального сопровождения к треку «My love say no». Рэп-исполнители WOW из

Как оказалось, новосибирские музыканты обвинили Элджея в воровстве не зря. Они создали музыку к песне, с надеждой записать ее в дальнейшем с «белоглазым» исполнителем. Для этого они предоставили запись другу Элджея, который, посоветовавшись с именитым другом, сообщил рэперам об отказе.

Исполнители сообщают, что новая песня исполнителя «Розовое вино» очень похожа на их записанную демо-версию песни «My love say no». WOW предполагают, что их авторская запись была использована известным исполнителем умышленно.

Новосибирские музыканты не держат зла на исполнителя и не собираются подавать в суд в связи с нарушением авторского права. Пользователи, узнав данную информацию, предполагают, что такой вариант развития событий возможен, но маловероятен. Скорее всего, группа просто захотела «пропиариться» за счет Элджея.