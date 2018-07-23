Минаев поддержал Гречку в конфликте с Земфирой

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Писатель высказал свою точку зрения на причину срыва выступления певицы Анастасии Ивановой и посоветовал начинающей звезде не обращать внимание на критику рок-певицы.

В четверг Земфира посвятила свою новую публикацию «ВКонтакте» певице Гречке. Она сообщила, что послушала исполнение некоторых певиц, и абсолютно уверена, что Анастасия Иванова - это очень плохо, у нее очень плохой голос и композиции, которые сложно воспринимать, к тому же она не одарена голосом, ее тексты не убедительны, а сама она ужасно некрасива. После этого Гречка отказалась выступать на концерте «Пикник». Минаев сообщил, что исполнительница по личным причинам снялась с концерта Esquire Weekend незадолго до мероприятия.

Писатель и главный редактор издания Esquire пояснил, что начинающая Гречка, вероятно, некомфортно себя чувствует на фестивалях, «ну и голос «старшего товарища» - ты некрасивая, ты плохо поешь, ты не имеешь права на творчество, оптимизма, конечно же не добавляет». Вполне естественно, что 18-летняя девочка, которая еще только начала покорять отечественную сцену и завоевывать любовь зрителей, очень трепетно относится к мнению старших коллег, а потому нелестное высказывание известной исполнительницы ее глубоко задело.

Он поддержал Гречку в конфликте с Земфирой, посоветовав ей не заострять свое внимание на подобной критике: «Поболтаем через пару лет», как написала сама же Земфира Талгатовна».