Kraftwerk спели с находящимся астронавтом на МКС песню

Сегодня, 02:45

Электро-группа из Германии Kraftwerk удивила на концерте своим необычным дуэтом.

Как сообщают источники, Kraftwerk на своем концерте в Штутгарте спели с находящимся астронавтом Александром Герстом песню «Spacelab». Как оказалось, космонавт в то время пребывал на МКС. Немец решился на выступление с музыкантами, не отрываясь от своих рабочих обязанностей. Его изображение транслировалось прямо на концерте Kraftwerk, за спиной у группы.

Ему была доверена своя часть композиции, которую он исполнил через планшетный компьютер, предварительно поприветствовав публику в зале. Свою партию Герст дополнил снимками из Международной космической станции и космического пространства.

Астронавт уточняет, что МКС – это то место, где возможно все. Он считает, что на ней можно сделать то, чего не сможет сделать ни одна страна в мире.

Поклонники группы шокированы таким дуэтом и говорят, что такое исполнение видят и слышат впервые. Если же музыканты хотели удивить публику, то у них это однозначно получилось.