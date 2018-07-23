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Даниил Желянин был выбран претендентом, который попал в одну из трех команд именитого продюсера.

Как стало известно, житель Красноярска попал в финал конкурса певцов от Максима Фадеева. Команды-претенденты в конце конкурса должны будут записать гимн Универсады-2019. Также предварительно планируется, что участники будут сниматься в клипе, посвященному данному мероприятию.

20-летний претендент попал в первую команду. Желянин снял видео, в котором он рассказывает о своем страхе высоты, но ради конкурса он готов побороть свой страх и показал, как он прыгает с тарзанки над Енисеем.

За претендентов голосуют в комментариях. Последние голос свидетельствуют о том, что первая и вторая команда набирает одинаковое количество голосов.

Даниил Желянин запомнился пользователям схожестью с Максимом Фадеевым в молодые годы и песней, которую он исполнил на государственном языке.

Победитель будет назван самим Фадеевым в пятницу.

Напомним, недавно закончился конкурс «Песни на ТНТ», в котором судьей был Макс Фадеев и Тимати. Звездный наставник выбрал тройку финалистов, в которую вошли Максим Свобода, Кристина Кошелева, а также Soufee.