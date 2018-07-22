Певица Гречка ответила на жесткую критику Земфиры

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18-летняя популярная певица стала объектом осуждения со стороны старшей коллеги Земфиры.

Земфира назвала Гречку некрасивой певицей, не имеющей голоса и слуха, а ее тексты – вовсе неубедительны. Певица Гречка не стала молчать об этом инциденте и ответила на жесткую критику Земфиры.

По мнению юной певицы Анастасии Ивановой, Земфира «классная». Она не понимает, почему ее поклонники перестают из-за этого инцидента слушать песни культовой певицы и удалять ее аудиозаписи из своих съемных носителей. Иванова попросила принять сие высказывание как факт и оставить ее в покое.

Напомним, Земфира раскритиковала не только Гречку, но и нынче популярную Монеточку. Благо, хоть внешне и текстами королеве русского поп-рока певица пришлась по вкусу, но голос, как призналась Земфира, все равно подкачал. А вот Иванову артистка разнесла в пух и прах, использовав нелицеприятные слова в адрес Гречки.