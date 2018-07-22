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Как сообщает издание Billboard, именитые исполнители и группы оказались «в пролете».

Благодаря проведенному исследованию и составлению рейтинга журналом были озвучены имена самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Ими оказалась группа из Ирландии U2. Леди Гага и Metallica, по мнению составителей рейтинга, «пасут задних».

За 2017 ирландцы заработали $54,4 млн на туре «Joshua Tree Tour», в то время как немцы из Metallica смогли преодолеть рубеж только в $43,2 млн.

Как сообщает Billboard, «серебро» в этом списке смог взять кантри-музыкант Гарт Брукс из США, который «сколотил» $52,2 млн.

Ранее издание Forbes сообщило о самой высокооплачиваемой артистке США. Ею стала певица Бейонсе.