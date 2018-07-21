Саша Зверева встретила «того самого» мужчину

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Экс-солистка популярной в 2000-х группы «Демо», сердце которой некоторое время было свободно, снова влюблена.

Певица рассекретила свои отношения с новым возлюбленным. Фотографию со своим избранником она опубликовала в социальной сети. После развода с музыкантом Дмитрием Алмазовым, который является отцом ее третьего ребенка и вторым супругом, Зверева не спешила вступать в новые отношения. Певица делилась со своими поклонниками, что первую очередь, для нее важно, чтобы мужчина был материально независим и надежен в отношениях.

Во втором браке Саше приходилось самой заботиться обо всем, что необходимо для благосостояния семьи. Даже рождение малыша не сподвигло ее мужа и отца ребенка взять ответственность за семью на себя.

Теперь Саша уверена, что наконец встретила «того самого» мужчину. Она очень надеется, что неудачи в ее жизни с появлением Дэна закончились. В Instagram она характеризует его, как «доброго, заботливого, спокойного, умного, образованного, внимательного, большого, щедрого».

Похоже, что роман у певицы начался весной. Еще в мае она описывала качества, которые мечтает видеть в своем избраннике, а недавно, в Калининграде, рассказала, что влюблена. Избранник решил сделать любимой сюрприз и тоже прилетел в Калининград из Калифорнии. «Неужели я не сплю? Калининград, я никогда этого не забуду»,- написала Саша в микроблоге.

Зверева одна растит троих детей. Во время романа с бизнесменом Ильей Гусевым появились Василиса, которой сейчас 15 лет и Макар, которому 10 лет. Трехлетний Лев появился на свет в браке с музыкантом Дмитрием Алмазовым.