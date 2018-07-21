«Это провал»: Прохор Шаляпин прокомментировал видео со своим падением под сцену

Сегодня, 01:45

В одном из интервью певец признался, что о публикации данного видео даже не подозревал и сейчас находится в шоке.

Сегодня, 20 июля, было опубликовано видео, на котором мужчина прыгает и танцует на сцене, а затем с треском проваливается под нее и исчезает из виду. Авторы публикации утверждают, что инцидент произошел на фестивале «Славянский базар», а упавший человек - Прохор Шаляпин. При этом автор видео отметил, что скорее всего именно бездарное выступление артиста и послужило такому исходу.

Один из пользователей прокомментировал, что видео - это «полнейший провал» артиста. Однако, сам Прохор, услышав новость о том, что он выступал на фестивале в Витебске и посмотрел видео со своим, якобы, падением под сцену, тут же опроверг слух и сообщил, что уже месяц находится в Сочи, а на «Славянский базар» просто не поехал.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин отнюдь не лояльно отнесся к новости, что на Евровидение-2018 от России отправили Юлию Самойлову. По его словам, конкурс не терпит жалости, а девушка банально и в ноты-то порой не попадает.