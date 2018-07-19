Выступление Нетребко и Эйвазова в Германии отменено из-за вируса

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Из-за серьезной болезни супруги были вынуждены не выступать на собственном концерте.

Оперные исполнители Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили свое выступление в городе Баден-Баден, в Германии, из-за серьезного вируса, с которым вынуждены бороться. Из-за того, что выступление Эйвазова и Нетребко было отменено, вместо них состоится концерт солистки Мариинского театра Татьяны Сержан и тенора Миграна Агаджаняна. Анна и Юсиф планируют вернуться на сцену уже в конце июля. Сообщается, что в туре по Южной Америке их выступления состоятся.

Ранее стало известно, что оперный концерт известных исполнителей в Москве считается самым дорогим за всю историю. Билеты на него продавались по цене в 150 тысяч рублей. Анна возмутилась такому исходу дел и сообщила в своем аккаунте в Instagram, что если билеты на ее концерт будут продаваться по цене более 100 тысяч, в Москву она больше не приедет. Билеты раскупили все, несмотря на их цену, однако, зрители надеются, что в угоду певице цены будут снижены, иначе они больше не смогут послушать их с супругом замечательный концерт.