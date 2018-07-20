Съёмки клипа-загадки певицы и русской Барби Тани Тузовой, стали премьерой 2018 года

Сегодня, 08:08

На территории нескольких американских штатов был снят клип-загадка на песню Зависима. Эту модную мелодию сочинила и исполнила русская Барби Таня Тузова.



Так же называется второй альбом, записанный певицей, который вышел недавно. Съемки популярной премьеры 2018 года проходили в течение полумесяца в нескольких штатах США. Певице вместе с ее съемочным коллективом довелось побывать в штатах Калифорнии, Аризоне и Неваде. Барби Тузова сделала признание, что работа давалась нелегко, из-за бесконечных переездов и ночлега в разных городах. Да и для макияжа приходилось выбирать неожиданные, непривычные и абсолютно неприспособленные места. Клип снят для того, чтобы зрители и слушатели насладились необычной природой Американского континента и обратной стороной жизни девушки Барби. А в конце они узнают, что же прятала Русская Барби в своем чемодане в течение всего клипа. Несмотря на сложность съемочного графика, творческая группа Тани Тузовой смогла выделить время, чтобы увидеть красоты самых знаменитых достопримечательностей Америки: Феникса, Гранд Каньона, Красных гор в Аризоне и Голливуда. Весь клип смотрите по ссылке https://youtu.be/DoSybnr20FY