«Живой призрак»: Покойный Горшенев на концерте «Короля и Шута» появится в виде голограммы

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Мертвецы возвращаются на сцену. Любимый многими исполнитель снова виртуально будет с ними.

Покойный Михаил Горшенев «выступит» на очередных концертах «Короля и Шута». «Живой призрак» появится в Москве и Петербурге в виде голограммы.

Этот год для «Короля и Шута» является юбилейным. В честь этого они подготовили для своих почитателей сюрприз. Зрители смогут увидеть «живое» выступление музыкантов в симбиозе с голограммой «Горшка» и добавлением его голоса.

Специально для этих грандиозных шоу сейчас идёт восстановление оригинальных записей Горшенева. И даже даты концертов совершенно не случайны.

Шоу в Петербурге назначено на 19 июля. Ровно 5 лет назад в этот день умер Горшенев. Московское шоу запланировано на 7 августа. В этот день ему бы при жизни исполнилось 45 лет.

Музыканты хотят, чтобы поклонники группы смогли вспомнить былые времена и полностью погрузиться в их атмосферу. Тогда Шут звал гостей, а у зрителей было полное единение с уникальным стилем исполняемой музыки.

Естественно, в программе «Короля и Шута» будут самые известные хиты, которые ранее исполняла эта культовая группа. Название памятных мероприятий с голограммой Горшенева – «Камнем по голове».

По традиции, на сцене появится и его дочь Александра. В её исполнении прозвучит одна из песен отца.