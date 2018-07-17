Группа «Любэ» снимет клип на Крымском мосту

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Солист группы уверен, что данный клип понравится зрителям, особенно крымским, ведь он восхваляет именно связь России с полуостровом.

Группа «Любэ» снимет клип своей новой песни о Крымском мосте. По словам солиста группы, Николая Расторгуева, в этой песне они признаются в любви Крыму и, связавшему материк с полуостровом, мосту. Съемки будут происходить до 18 июля. Сообщается, что из-за работы над видеорядом будет ограничено движение по мосту. Однако, изменения не будут столь существенны и сильно не повлияют на поток машин. Известно, что движение на Крымском мосту будет приостановлено лишь на три минуты каждый час по направлению в Крым. Информация о том, что происходит на трассе и рекомендации по выбору скоростного режима будут как обычно сообщаться через табло переменной информации вдоль моста.

В то время, как группа Николая Расторгуева восторгается этим достижением, некоторые автомобилисты считают, что восхвалять Крымский мост на фоне общей проблемы плохих дорог - странно и даже глупо. Ведь некоторые весной даже до города из деревни добраться не могут. По их словам, да, великое достижение построить мост такого масштаба, да еще и на полуостров, но остальные насущные проблемы необходимо решать, а не слепо восторгаться.