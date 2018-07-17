Сегодня, 07:31

Грандиозное выступление белорусской группы состоится уже 5 августа.

На Соборной площади в 19:00 состоится выступление популярной группы «Жара». Этот концерт будет аперитивом перед долгожданным анонсируемым выступлением группы IOWA. Коллектив музыкантов посетит мероприятие на праздновании Дня Белгорода. Выступит IOWA со своими популярными хитами и последними хитами. Горожане с восторгом восприняли новость, что на Дне города Белгорода выступит IOWA. В социальных сетях появились десятки записей, которые подтверждают то, что этого выступления очень ждут. Напомним, что праздничные гуляния стартуют в 10:00 и продляться до полуночи.

В программу войдут открытие гастрономического фестиваля «Русская каша», митинг в память погибших от немецко-фашистских захватчиков. В завершение празднования состоится грандиозный концерт.