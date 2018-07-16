Сегодня, 17:10

Бэнд во главе с солисткой Кети Топурией удивили завораживающим клипом на песню «Тик-так». Автором удивительной видеоработы стал Евгений Курицин.

Группа A`STUDIO сняла клип под водой после того, как их сингл становился все более популярным – до этого коллектив и не думал о съемках. Кети Топурия рассказала, что клип на сингл делал начинающий клипмейкер Слава Кулаев. До этого, как признается солистка, у него был опыт только по созданию музыкальных шоу.

Два дня из съемок прошли в столице. На первый день использовали геометрические фигуры в качестве фона. Он длился, по признанию бэнда, 8 часов. Второй день прошел «в воде», а местой локации оказался бассейн.

Кети, по задумке автора, должна была погрузиться в воду для спасения своего героя. Певица все время переживала, что замерзнет и переохладится. Байгали и Владимир не ныряли, но наблюдали с интересом со стороны.

Вячеслав Кулаев впервые столкнулся с таким масштабным проектом под водой, в котором участвовали актеры театра на воде «Аквамагика», руководителем которого является Мария Киселева.