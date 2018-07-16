Игорь Бутман связал встречу Путина и Трампа с ЧМ-2018

Сегодня, 07:31

Знаменитый джазовый музыкант выдвинул необычное предположение после просмотренного финального поединка Чемпионата.

Игорь Бутман связал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа с ЧМ-2018, поскольку считает, что футбол сближает. По его мнению, не будь этого мундиаля, существовала бы большая вероятность того, что встреча мировых лидеров не была бы даже запланирована. Об этом он заявил после своего выступления в российском посольстве США, которое было посвящено закрытию мундиаля.

Чемпионат мира, как говорит музыкант, является связующей нитью между людьми, которая их объединяет. Болельщики, по словам Бутмана, при просмотре матчей Чемпионата забывают о своих проблемах. Он и сам признается, что с удовольствием смотрел «красивый футбол» и радовался каждому голу.

К музыканту присоединилась и Сьюзан Лерман, которая организовала этот концерт. Она сказала, что Россия предстала такой, как она есть для многих прибывших болельщиков, у которых была возможность оценить широту «русской души».