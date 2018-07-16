Савичева бросила дочь и уехала на Урал

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Певица через Instagram поздравила своего ребенка с днем рождения. Она пропустит празднование дня рождения малышки из-за гастролей.

Юлия Савичева сообщила своим подписчикам радостную новость: «Вчера моей доченьке Ане исполнился год». Она заверила, что независимо от разделяющих их расстояний, она всегда душой с ней.

Певица стала матерью год назад, но в этот день Савичева уехала в гастрольный тур на Урал. Годовщину своей дочери она отметила в аэропорту Екатеринбурга, откуда вылетела с концертом в Красноуральск.

Пользователей поступок певицы не возмутил. Несмотря на то, что певица не бросила все дела ради дочери, они отозвались на пост Савичевой словами поддержки и поздравили ее со знаменательной датой. «Поздравляем! Пусть все мечты сбываются. Здоровья вашей семье. Пусть бог хранит вас. А Анечке еще счастливого детства», «Так трогательно, я заплакала. Анюта от всей души поздравляю тебя…»,— написали ее фанаты.