Лиам Пейн полноценно вернулся на сцену и спел дуэтом после расставания с Ширил Коул

Сегодня, 16:44

Солист One Direction впервые за долгое время полноценно выступил и спел дуэтом после расставания с Шерил Коул.

Выступление прошло очень успешно, а для настоящих поклонников стало настоящим событием то, что Рита Ора выступила с Лиамом Пейном. До этого звёзды уже сотрудничали и фанаты приняли их с распростёртыми объятиями. Слушатели отмечают и тот факт, что Пейн показал себя со стороны настоящего профессионала, отбросив в нужный момент всё лишнее, смог собраться с духом и посвятить всего себя слушателям на минуты выступления. Фанаты отметили, что выступление прошло максимально успешно и они рады видеть, что их любимая звезда снова в строю.

Расставание сказалось и на Шерил, после чего она решила посвятить себя творчеству. Песня Let You смогла бы стать спасательным билетом для карьеры Коул и вернуть её в настоящий мир музыки.