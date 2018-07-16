Егор Крид осчастливил поклонниц из Хакасии

Сегодня, 04:15

Зрителей ждала неожиданная автограф-сессия певца после выступления на сцене стадиона «Строитель» в Саяногорске на День металлурга.

Праздник прошел невероятно красочно и весело. Всех гостей и жителей города ожидали праздничные мероприятия, выступления местных коллективов, а вечером состоялся концерт на стадионе «Строитель» с участием главных и любимых российских звезд. Столь редкое здесь мероприятие сопровождалось аншлагом. Люди начали приходить на стадион задолго до начала концерта, чтобы занять самые лучшие места и получше разглядеть знаменитостей. Концерт открыли Artik Asti, позже жителей Хакасии радовала и поздравляла Юлианна Караулова.

Горожане тепло и радужно встретили всех, однако выход следующего исполнителя сопровождался шквалом эмоций. Восторженные визги и крики после появления Егора Крида на сцене явно определяли любимчика публики, и сделали свое дело. Потешив самолюбие исполнителя, зрители получили незабываемые эмоции от его выступления, ведь исполнитель старался выложиться на полную. Ему в помощь вся публика активно подпевала и танцевала.

После концерта жителей Хакасии ждал еще один неожиданный подарок от певца. Егор Крид осчастливил поклонниц, устроив автограф-сессию. Самые активные заполучили заветные свои заветные сувениры, а некоторые даже успели сделать фото со звездой на расстоянии вытянутой руки.