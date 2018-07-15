Бритни Спирс показала грудь на своем концерте

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Эпатажная певица привыкла шокировать публику и не стала прерывать выступление из-за такой мелочи.

На своем концерте в Оксон Хилл, штат Мерилэнд, американская певица попала в неловкое положение. Когда она исполняла композицию Do Somethin, то показала грудь. Видеоролик с выступлением оконфузившейся звезды разлетелся по Сети благодаря очевидцам.

Поклонники считают, что Бритни могла не заметить случившегося, но, учитывая, что это происходит уже не в первый раз, можно предположить, что она просто не придала этому значения. Так или иначе, но да конца выступления звезда бюстгальтер не поправила.

Вот так запомнятся некоторым фанатам второе шоу Бритни Спирс, которое запланировано в рамках турне по США и Европе этим летом. Певица выложила на своей странице две профессиональные фотографии, сделанные известным мастером Кевином Мазуром, и выразила свою благодарность округу Колумбия за чудесный старт турне.