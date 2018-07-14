Известный рок-музыкант Ленни Кравиц сыграл в новом клипе на барабанах

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В песне можно услышать вставки голоса Майкла Джексона.

Недавно Ленни Кравиц представил музыкальный клип на песню Low, которая попадёт в его новый 11-й альбом Rise Vibration. Автором работы был известный режиссёр из Франции, а также звёздный фотограф Жан-Батист Мондино. Кстати, последний снимал клипы для самого Дэвида Боуи, Стинга и Мадонны.

В своём интервью Мондино заявил, что он больше не хотел снимать музыкальные видео, но когда известный рок-музыкант Кравиц сыграл ему Low, то он сразу же влюбился в её ритм. По словам режиссёра, он сказал самому себе, что нужно сделать «по-настоящему музыкальный ролик».

Таким образом, в новом клипе оказалась только барабанная установка и девушка. Мондино считает это «чистым и сексуальным».

В клипе же Ленни Кравиц сам сыграл на барабанах в тёмной комнате. Кстати, в песне можно услышать и вставки-семплы голоса Майкла Джексона.