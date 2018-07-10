Участник «Gorillaz» госпитализирован после падения со сцены

Сегодня, 17:43

Необычный инцидент стал настоящим шоком для фан-зоны, которая буквально охнула от неожиданности.

8 июля госпитализирован в одну из клиник Дании участник известной группы «Gorillaz». Музыкант Терен Джонс получил травмы. Инцидент произошел во время выступления на сцене. Мужчина не рассчитал траектории своих танцев на возвышенности и не смог удержаться на ногах. Фестивале Roskilde проходил с участием популярной группы и исполнением песни Clint Eastwood. Фанаты обеспокоены состоянием своего кумира, но помочь чем-либо никто пока ему не может. 45-летний американский рэпер обзавелся синяками и ссадинами, которые теперь украшают его облик.

Более подробную клиническую картину повреждений не раскрывает специалист медицинской клиники. Будет ли репер ночевать в учреждении, покажет результат предварительного осмотра и сдачи анализов, от чего уже успел отказаться эпатажный музыкант.

Напомним, что «Gorillaz» это британская виртуальная группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Проект включает в себя обширную вымышленную вселенную, окружающую саму «виртуальную группу», состоящую из четырёх анимационных участников: 2D, Мёрдока Никкалса, Нудл и Рассела Хоббса.