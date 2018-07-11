«Бейонсе беременна?»: Поклонники шокированы странным танцем певицы

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Провокационное поведение на концерте в Мельбурне и изменения в фигуре натолкнули фанатов на размышления об интересном положении исполнительницы.

В Twitter набирает популярность видеоролик с концерта Бейонсе в Мельбурне, на котором запечатлен странный танец исполнительницы. Вирусный ролик за сутки посмотрели более 200 000 пользователей. Такая популярность вызвана тем, что на видео обычно грациозная и красивая Бейонсе совершает странные телодвижения, который сложно назвать танцем. Поклонникам шокированы странными телодвижениями исполнительницы, в которых пытаются угадать и разглядеть некий тайный смысл.

Самые преданные и внимательные фанаты после недолгих размышлений задались вопросом: неужели Бейонсе беременна? Такие выводы вызваны тем, что о своей первой беременности певица «рассказала» поклонникам подобным способом. Столь неожиданное предположение озадачило пользователей, а сама исполнительница не только не утоляет их интерес, а наоборот, еще больше путает и озадачивает: недавно она опубликовала фотографии со спиртными напитками, которые уж точно не стала бы употреблять будущая мама,