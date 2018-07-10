Раскрыт обман продюсера Макса Фадеева

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Уже давно поклонники предполагают, что Максим Фадеев довольно искусстно обманывает поклонников подопечных ему исполнителей. Продюсер довольно часто исполняет композиции в студии за своих подопечных, ловко изменяя голос.

В интернете появились неопровержимые доказательства того, что знаменитый продюсер Макс Фадеев просто обманывает поклонников. Как оказалось, он исполняет большинство песен, которые становятся хитами в «исполнении» его подопечных. Такой шокирующей информацией поделился сам музыкант на своей страничке в социальной сети Instagram, где даже выложил несколько нарезок, в которых он меняет голос.

Такой ответ знаменитость решила дать на разоблачения неизвестного блогера, который уверял, что продюсер спокойно может петь даже женским голосом. Сам же Фадеев просто посмеялся над такой информацией и решил откровенно рассказать сам, приведя в качестве примера фрагмент знаменитой песни So long, во время которого он искусстно изменял формат своего голоса, преобразуя тембр то в мужской, то в женский.

Продюсер поведал, что при создании данной композиции использовался абсолютно другой секрет записи. После такого заявления поклонники Фадеева поделились на два лагеря, одни из которых поддержали звезду и уверены, что для работы он использует исключительно технические возможности, а вот вторые стали называть его просто мошенником, который далек от музыки.