Новый альбом Дрейка побил рекорды прослушивания

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Новый альбом Scorpion знаменитого рэпера Drake стал самым ожидаемым за последнее время. Поклонники его таланта буквально заслушиваются новыми композициями.

Недавно в музыкальном мире поклонники таланта американского рэпера Drake получили настоящее наслаждение – вышел его новый альбом под названием Scorpion. Всего за одну неделю его прослушало рекордное число пользователей, данная цифра превысила один миллиард, что является абсолютным рекордом последних месяцев.

Музыкальные критики с уверенностью заявили, что это первый музыкальный релиз в США, который смог за такие короткие сроки показать такой высокий результат прослушивания. Сообщается, что такой рекорд был побит всего за четыре дня.

Напомним, что популярность рэпера Drake очень высока, ведь он уже в восьмой раз занял лидирующую позицию в шорт-листах в топ-200, согласно данным специалистов журнала Billboard.

В альбом Scorpion вошло 25 композиций, некоторые из которых рассказывают о личной жизни музыканта и его семье. Примечательно, что Drake в одной из композиций признался, что у него есть сын от малознакомой для него женщины, с которой он провел всего несколько ночей. Такая откровенность музыканта подкупила поклонников.