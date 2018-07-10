Певица из Тамбова Диана Денисова стала участницей шоу "Новая звезда"

Сегодня, 01:30

Тамбовчанка представит свой певческий талант на ТВ-шоу канала "Звезда".

Девушка из Тамбова, местная певица, Диана Денисова подала заявку на шоу "Новая звезда" и в скором времени пройдет онлайн-кастинг. Если все будет успешно, она поедет на съемки в Москву. Как и любая девушка, Диана волнуется и естественно хочет опробовать свои силы в таком масштабном проекте. Сейчас она учится в ТГУ на журналиста, но занятия музыкой бросать не стала. Еще в детстве девушка занималась в вокальной студии со специалистами.

Для нее такой прорыв станет прыжком выше головы и ей очень интересно встретиться со своими конкурентами. Она поделилась, что видела их работы и понимает, что они профессионалы своего дела, но это для нее лишний стимул выложиться на двести процентов и удивить людей своим талантом. Также она говорит, что поет только то, что ей нравится. Так, на отборочном туре она исполнила песню группы ROZHDEN - "Знаешь".

Тамбовские жители и ранее участвовали в предыдущих сезонах шоу "Новая звезда". В первом сезоне его участнице стала Дарья Лапина, а во втором Тамбов представлял Алексей Вязьмин.