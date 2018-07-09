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Рокеры Санкт-Петербурга посвятили клип сборной России по футболу

Сегодня, 01:30

Владимир Рекшан и популярная группа "Санкт-Петербург" опубликовали ролик на песню "Не ври мне, детка".

Известный музыкант из Санкт-Петербурга Владимир Рекшан совместно с группой "Санкт-Петербург" создали новый клип на композицию "Не ври мне, детка". Рокеры посвятили данный ролик сборной России по футболу и Чемпионату мира-2018 в целом. Режиссером клипа выступил Максим Зорин. Музыку для песни написала группа Владимира Рекшана. Съемки и монтаж ролика проходили во время футбольного турнира.

Несмотря на то, что в песне не содержится ни одного слова из спортивной жизни и о футболе, клип все же решили посвятить отечественным игрокам. В комментарии к посту с клипом в соцсети "ВКонтакте" Рекшан отметил, что ролик не понравился лишь тем, кто считал, что Россия купила матч у Испании, а в роли "детки" они олицетворили "коллективный образ нашей страны".

Музыкальный коллектив "Санкт-Петербург" был основан в 1969 году. Уже осенью рокеры имели небывалую популярность, именно ее считают основательницей русского рок-н-рола.

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