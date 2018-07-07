VistaNews.ru


Земфира посетила матч Бразилия-Бельгия в Казани

Сегодня, 14:13

Певица пришла с подругой, Ренатой Литвиновой, болеть за сборную Бельгии.

Два дня назад Земфира давала концерт в Казани. По всей видимости, певица решила совместить отдых с работой и посетить матч Бразилия-Бельгия на стадионе "Казань-Арена". На футбол Земфира пошла не одна, а с подругой актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой. Они прошли через VIP-вход традиционно не вместе, а в нескольких шагах друг от друга. После матча Земфира выложила совместное фото с Ренатой в социальных сетях. Позже Рената Литвинова призналась в своем аккаунте в Instagram, что она болела за Бельгию, но Бразилия тоже играла очень "отчаянно и круто". Журналистом удалось запечатлеть подруг и на самом матче. 

Через "звездный" вход также прошли: футболист Криштиану Роналдо, режиссер Тимур Бекмамбетов. Матч посетила помощница президента Татарстана Наталья Фишман. Также арену посетили Рифкат Минниханов, начальник управления местного ГИБДД и тренер Курбан Бердыев.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

За 20 лет на сцене Земфира устала от неадекватных и буйных поклонников

Рената Литвинова сняла Земфиру на ее концерте в Москве

Земфира поздравила Эрнста с днем рождения странным фото с девочкой

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем