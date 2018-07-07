Земфира посетила матч Бразилия-Бельгия в Казани

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Певица пришла с подругой, Ренатой Литвиновой, болеть за сборную Бельгии.

Два дня назад Земфира давала концерт в Казани. По всей видимости, певица решила совместить отдых с работой и посетить матч Бразилия-Бельгия на стадионе "Казань-Арена". На футбол Земфира пошла не одна, а с подругой актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой. Они прошли через VIP-вход традиционно не вместе, а в нескольких шагах друг от друга. После матча Земфира выложила совместное фото с Ренатой в социальных сетях. Позже Рената Литвинова призналась в своем аккаунте в Instagram, что она болела за Бельгию, но Бразилия тоже играла очень "отчаянно и круто". Журналистом удалось запечатлеть подруг и на самом матче.

Через "звездный" вход также прошли: футболист Криштиану Роналдо, режиссер Тимур Бекмамбетов. Матч посетила помощница президента Татарстана Наталья Фишман. Также арену посетили Рифкат Минниханов, начальник управления местного ГИБДД и тренер Курбан Бердыев.