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Элвису Костелло пришлось прервать европейский тур из-за раковой опухоли

Сегодня, 16:42

Британский певец перенес операцию и не рассчитывал, что ему не хватит сил на все его выступления.

Элвису Костелло пришлось прервать европейский тур из-за раковой опухоли. Известный британский певец сообщил, что шесть недель назад у него обнаружили маленькую, но достаточно агрессивную раковую опухоль. Врач самого Костелло заявил, что певцу следовало бы идти за лотерейным билетом, так как такое везение практически невозможно. Врач посоветовал певцу отдохнуть перед операцией и взять 3-4 недели после нее для реабилитации.

Рак преодолели всего за одну операцию и Элвис решил, что чувствует себя отлично. Однако, позже выяснилось, что он переоценил свои силы и концерты его очень выматывают. Вследствие этого ему пришлось прервать свой европейский тур, однако он пообещал своим фанатам, что как только ему станет лучше и силы восстановятся, он тут же вернется на сцену, чтобы радовать их своим голосом. По предварительным данным, это произойдет не раньше октября 2018 года. Певец извинился перед зрителями, которые собирались идти на концерты, которые не состоятся и вернул им деньги за купленные билеты.

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