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«Песняры» сняли первый за историю группы клип

Сегодня, 17:40

Белорусские любимчики не зря выбрали именно песню «Полонеза Огинского», которая является самой известной и знаковой для них и поклонников.

Коллектив «Песняры» существует уже 49 лет, с 1969 года. Однако изначально лидером был Владимир Мулявин, которого не стало в 2003 году и теперь аж пять групп исполняют их некоторые песни под их же названием. В трек – листе «Песняров» множество песен, однако ни одного записанного видео по ним.

И тут, в 2018 году они сняли свой первый за всю историю существования группы клип. Выбранная песня – визитная карточка исполнителей, ее они исполняют на каждом концерте. Мелодия была создана по инструментальной композиции Огинского, написанная еще в 1794 году, а в 2008 году коллектив решил оживить ее: сделали аранжировку, текст песни написал Вячеслав Шарапов и он русскоязычный. Также у «Песняров» есть эта же песня на родном белорусском языке.

Как рассказывают члены группы, клип им хотелось сделать очень символичным для своей страны – именно поэтому в нем присутствуют главные символы: небо и земля, что стали самым уместным для фона при исполнении «гимна Родине». Клип уже доступен в интернете.

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